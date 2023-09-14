رابطة العالم الإسلامي تعبر عن خالص التعازي والمواساة للشعب الليبي .

مكة المكرمة 13 سبتمبر 2023م (وال)- عبرت رابطة العالم الإسلامي عن خالص التعازي وصادق المواساة، للشعب الليبي وذوي الضحايا والمصابين جرّاء الفيضانات التي شهدتها مدن شرق ليبيا.

وقال الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: “تابعنا أنباء الفيضانات المروعة التي تعرَّضت لها ليبيا، وآلمَنَا ما نجَم عنها من خسائرَ جسيمةٍ ولا سيما في الأرواح”.

وأعرب العيسي ، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التامِّ مع الشعب الليبي في هذا المصاب الكبير، سائلًا المولى القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ ليبيا وشعبها من كل سوءٍ ومكروه.