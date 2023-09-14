رئيس المجلس الرئاسي يطلب من النائب العام التحقيق في واقعة انهيار سدي وادي درنة

طرابلس 13 سبتمبر 2023 (وال) – طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، من النائب العام فتح تحقيق شامل في واقعة انهيار سدي درنة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن رئيس المجلس، طلب التحقيق بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة.

كما طلب رئيس المجلس الرئاسي أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة.

يذكر أن سدي وادي درنة المنهارين عبارة عن سدين ركاميين (القلب من الطين المدموك، والجوانب من الحجارة والصخور) على مجرى الوادي، الأول سد البلاد وهو يبعد مسافة حوالي 1 كم جنوبا من قلب المدينة بسعة تخزينية في حدود 1.5 مليون متر مكعب، والثاني سد ابو منصور ويبعد حوالي 13 كم جنوب السد الأول، وهو سد كبير بسعة حوالي 22.5 مليون متر مكعب.

وانهار السدان بسبب الفيضان الناجم عن العاصفة المتوسطية التي اجتاحت منطقة الجبل الأخضر في 11 سبتمبر الجاري وأدى ذلك إلى كارثة كبرى تسببت في مقتل أكثر من 6000 مواطن وآلاف المفقودين بحسب لجنة الأزمة ببلدية درنة.

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