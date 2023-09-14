فريق الإنقاذ التونسي يستمر في عمليات البحث والإنقاذ بمدينة درنة

درنة 14 سبتمبر 2023 (وال) -تمكن فريق الإنقاذ التونسي بمدينة درنة، من معاينة (45) منزلا وشفط المياه من (22) مسكنا، كما تمكن الفريق بحسب المتحدث باسم الحماية المدنية من إنقاذ رجل محاصر تحت الأنقاض، ومن انتشال (3) جثث.

يذكر أن طائرة توجهت يوم الثلاثاء محملة بمستلزمات طبية، وفريق من الحماية المدنية التونسية للمساعدة في مجهودات الإغاثة على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت درنة ومدن أخرى.

كما أذن رئيس الجمهورية التونسي قيس اسعيد، بضرورة تقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة، من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة، من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.(وال درنة) س خ.

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