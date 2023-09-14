تركيا تعلن إرسال مساعدات جديدة إلى ليبيا.

اسطنبول 14 سبتمبر 2023 (وال) – أرسلت تركيا مساعدات طبية جديدة شملت مستشفيين ميدانيين وطواقم طبية إضافية إلى المناطق التي اجتاحتها السيول والفيضانات في شرق ليبيا.

وقالت وزارة الصحة التركية في بيان أمس الأربعاء “سنرسل هذا المساء 148 شخصا إضافيا على متن سفينة ستغادر ميناء إزمير السنجق “.

وأوضحت أن السفينة محملة بـمستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل وست وحدات للتدخل في الحالات الطارئة وعشر سيارات إسعاف وأكثر من 12 عربة طوارئ.

وأضافت أن أنقرة أرسلت يوم الثلاثاء 3 طائرات شحن محملة بـوحدتين للتدخل في الحالات الطارئة وإمدادات طبية وعدد كبير من المولدات الكهربائية والأدوية والأجهزة الطبية الضرورية ، بالإضافة إلى طواقم بحث وإنقاذ.

وكانت تركيا من أوائل الدول التي بادرت في التحرك لمساعدة ليبيا بعد النكبة التي حلت بشرق البلاد لاسيما مدينة درنة.

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