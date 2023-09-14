طقس : استقرار الاحوال الجوية على معظم مناطق البلاد .

طرابلس 14 سبتمبر 2023 ( وال ) – تشهد معظم مناطق البلاد طقسا مستقرا ودرجات حرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (سبتمبر), حيث تتراوح على مناطق الشمال مابين (28-33)مْ ولا تتجاوز (27)مْ على الجبل الأخضر، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية، ومابين (33-38)مْ على مناطق الدواخل والجنوب.

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية أن يستمر الاستقرار خلال الثلاث أيام المقبلة ودرجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد وضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

وتظهر بعض السحب على مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (30–34)مْ.

ومن المحتمل ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر ، فيما تكون حالة السماء على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (25-30)مْ.

وتكون حالة السماء صافية على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة والواحات والسرير وتازربو والكفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ،ودرجات الحرارة تتراوح مابين (34-38)مْ.