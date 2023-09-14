ليبيا نيوز

بلدية البوانيس تعقد اجتماع تنسيقي لجمع التبرعات المساعدات لإرسالها إلى المحتاجين إليها المتضررين جراء الإعصار .

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها 14 سبتمبر 2023 (وال)- عقد ببلدية البوانيس اجتماعا موسعا تم خلاله مناقشة آلية التنسيق لجمع التبرعات والمساعدات لإرسالها إلى المحتاجين إليها المتضررين جراء الإعصار الذى اجتاح عددا من المناطق الشرقية  .

 وتم خلال الإجتماع مناقشة الإسراع فى تجميع التبرعات والمساعدات ومد يد العون لأهلنا بالمنطقة الشرقية فى أسرع وقت  .

 و خلص الاجتماع الى تشيكل لجنة من الحضور تقوم بجمع التبرعات من المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية وستباشر اللجان فى إستقبال التبرعات من الآن حسب الأماكن  المحددة.

 

( -وال سبها )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك