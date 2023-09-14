بلدية البوانيس تعقد اجتماع تنسيقي لجمع التبرعات المساعدات لإرسالها إلى المحتاجين إليها المتضررين جراء الإعصار .

سبها 14 سبتمبر 2023 (وال)- عقد ببلدية البوانيس اجتماعا موسعا تم خلاله مناقشة آلية التنسيق لجمع التبرعات والمساعدات لإرسالها إلى المحتاجين إليها المتضررين جراء الإعصار الذى اجتاح عددا من المناطق الشرقية .

وتم خلال الإجتماع مناقشة الإسراع فى تجميع التبرعات والمساعدات ومد يد العون لأهلنا بالمنطقة الشرقية فى أسرع وقت .

و خلص الاجتماع الى تشيكل لجنة من الحضور تقوم بجمع التبرعات من المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية وستباشر اللجان فى إستقبال التبرعات من الآن حسب الأماكن المحددة.

( -وال سبها )