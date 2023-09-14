المرصد الوطني للتراث المعماري والعمراني ينبه إلى أهمية الحفاظ على التراث والمواقع التراثية في المناطق المتضررة من الإعصار

طرابلس 14 أغسطس 2023 م (وال) – نبه المرصد الوطني للتراث المعماري والعمراني ، إلى أهمية الحفاظ على التراث الوطني والمواقع التراثية في المناطق المتضررة من الاعصار بالجبل الأخضر .

وأعتبر الرئيس التنفيذي للمرصد ” محمد الصرماني ” في بيان له اليوم الخميس الحفاظ على المواقع التراثية التي رصدها في المناطق الشرقية بمثابة “وصية من الشهداء” باعتبارها تعبر عن هويتهم وهوية كل الليبيين، وتعد إرثا حقيقا يشمل العديد من المواقع والمدن والأثار الإسلامية في طبرق ودرنة وسوسة وشحات والبيضاء والدرسية والمرج والعقورية وبنغازي ورأس الهلال وجالو وأوجلة، بالإضافة الى المنتزهات والمناظر الطبيعية في وادي الكوف، والمواقع الفينيقية والرومانية في سوسة وطلميثة وتوكرة.

ونبه البيان إلى أهمية الحفاظ على التراث الوطني، وضمه إلى الأولويات، ودعم القائمين على هذا الإرث الإنساني في كل المؤسسات الوطنية، خصوصاً مصلحة الآثار وجهاز إدارة المدن التاريخية لتنفيذ الخطط والبرامج العاجلة للحفاظ على هذه الكنوز التي يعول عليها في التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي.

ويعمل المرصد الوطني للتراث المعماري والعمراني وكرسي الألكسو لتثمين العمل العربي والدولي المشترك مع الشركاء الوطنيين والدوليين لوضع الخطط والقيام بالواجب الوطني والإنساني المطلوب بشكل عاجل في إطار إمكانياته. (وال – طرابلس)

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