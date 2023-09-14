طرابلس| وصول فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة إلى ليبيا

طرابلس 14 سبتمبر 2023 (وال)- وصل مساء اليوم الخميس، فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة إلى ليبيا، للبدء في المهمة الإغاثية والإنسانية.

وكان في استقبال الفريق الفلسطيني وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية محمد زيدان، ومدير الإدارة العربية أسامة بغني، وسفير دولة فلسطين في ليبيا محمد رحال وطاقم السفارة.

وفى تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، قال القنصل العام لدولة فلسطين ببنغازي عماد العتيلي، إن “فريق دولة فلسطين تشرف عليه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي” بيكا “، ويضم 48 متخصصا من الدفاع المدني والكوادر طبية من وزارة الصحة، بالتعاون مع نقابة الأطباء والهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى طواقم من الإعلام الرسمي”.

ويتجه الفريق اليوم محملا بمستلزمات طبية وغذائية نحو مدينة درنة، من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.

وتجدر الإشارة إلى أن ضحايا الجالية الفلسطينية في الشرق الليبي، جراء الإعصار 23 قتيلا وعشرات الأسر المفقودة بحسب بيان القنصلية. ( وال – طرابلس) أ ف

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