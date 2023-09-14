حكومة الوحدة الوطنية : فرق البحث المحلية والدولية من إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض بمدينة درنة .

طرابلس 14 سبتمبر 2023 ( وال )- تمكنت فرق البحث المحلية والدولية من إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض بمدينة درنة التي تعرضت لفيضانات وسيول مدمرة بحسب ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس .

وقال وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية ” سعد الدين عبد الوكيل ” ، إن فرق الإنقاذ المحلية والدولية تمكنت من إنقاذ 510 شخصا من تحت الأنقاض بمدينة درنة .

وأضاف أن ” عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث ما تزال مستمرة ، وتحتاج لبعض الوقت نظرا لوجود آلاف المفقودين في العديد من المناطق المتضررة من الفيضانات .

ولفت ” عبد الوكيل ” إلى أن هناك العديد من المناطق، بينها سوسة والمخيلي والوردية (شرق)، تحتاج لتدخل عاجل ، ولذا سيكون التركيز عليها في الساعات القادمة بإرسال الأطقم الطبية والمساعدات وفرق الانقاذ .