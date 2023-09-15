ليبيا نيوز

القائم بأعمال سفارة إندونيسيا ، يقدم تعازي الحكومة في ضحايا الفبضانات .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 سبتمبر 2023م ( وال )- قدمت الحكومة الاندونيسية التعازي للشعب الليبي في ضحايا العاصفة المتوسطية التي ضربت مدن ومناطق شرق ليبيا .

     جاء ذلك في رسالة تعزية بعث بها القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا في ليبيا ” ديدي احمد رفاعي ” لنائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة ” رمضان أبوجناح “، وللشعب الليبي .

    وأعرب ” رفاعي ” عن تعازيه وتعازي الشعب والحكومة الاندونيسية لليبيا حكومة وشعبا ، داعيا المولى عز وجل ألا تتكرر هذه الكارثة ، متمنيا للعائلات المكلومة القوة والعزاء لتحمل الخسارة التي لا يمكن تعويضها وان تتعافى ليبيا وشعبها سريعا من تبعاتها .

    …( وال )…

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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