ليبيا نيوز

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعلن عن تمكن فرق الإغاثة من إنقاذ مايزيد عن ( 300 ) مفقود بينهم ( 13 ) طفلاً على الأقل في درنة .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

 رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعلن عن تمكن فرق الإغاثة من إنقاذ مايزيد عن ( 300 ) مفقود بينهم ( 13 ) طفلاً على الأقل في درنة .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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