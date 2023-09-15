رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعلن عن تمكن فرق الإغاثة من إنقاذ مايزيد عن ( 300 ) مفقود بينهم ( 13 ) طفلاً على الأقل في درنة .
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وكالة الأنباء الليبية
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