الصليب الاحمر يحذر من أن الفيضانات التي ضربت درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار .

طرابلس 14 سبتمر 2023م ( وال )- حذر الصليب الاحمر من أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة قد تكون نقلت مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وقال الصليب الاحمر في بيان نشر اليوم على صفحته إن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة ، مؤكدا أن المتفجرات من مخلفات الحرب لا تزال حية وخطيرة .

ودعا البيان المواطنين ورجال الإنقاذ إلى اخذ الحيطه والحذر ، وأن يكونوا على دراية بذلك لتقليل الخسائر في الأرواح ، مشددا على عدم الاقتراب أو لمس أي شيء ، بل وضع علامة على المنطقة لتحذير الآخرين والاتصال بالسلطات .

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