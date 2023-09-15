نواب المناطق المتضررة من ( إعصار درنة ) يطالبون بأنشاء جهاز لإعادة وتأهيل واعمار مناطقهم .

بنغازي 14 أغسطس 2023 م ( وال ) – طالب نواب المناطق المتضررة من الاعصار بأنشاء جهاز لإعادة وتأهيل واعمار مناطقهم.

وقال النواب في بيان لهم تلقت (وال) نسخة منه إنه ( نظرا لما تعرضت له المناطق المتضررة جراء ( إعصار درنة ) من دمار متكامل راح ضحيته الاف من الضحايا وتسبب ف انهيار كامل للبنية التحتية من طرق وجسور ومؤسسات وممتلكات عامة وخاصة نحن نواب المناطق المتضررة (الدائرة الأولى والثانية) ، اتفقنا خلال اجتمعنا ، على تقديم مقترح بأنشاء جهاز بموجب قانون وتكون تبعيته لمجلس الوزراء لإعادة وتأهيل واعمار المناطق المتضررة .

ويرى النواب في مقترحهم الذي سيتم – تقديمه في الجلسة القادمة – بان ينص القانون على أن تمويل هذا الجهاز سيكون بما يخصص له من ميزانية الدولة ، وبما يودع في حساب المساعدات الدولية بمصرف ليبيا المركزي ، وعلى مكان انشاء الجهاز ويجوز فتح فروع في المناطق المتضررة ،و على المعايير الواجب توافرها في من يتولى إدارة الجهاز بما يضمن توفر الخبرة من أبناء المناطق المتضررة ولهم الاستعانة بمن يرونه مناسب من أصحاب الخبرة والاختصاص ، وأن يدار الجهاز بمجلس إدارة ويحذر استحداث أي مناصب تنفيذية الا بتعديل القانون.

وضمت قائمة نواب المناطق المتضرر – الدائرة الأولى والثانية – ( مسعود بوبكر عبدالرحيم – سلطنة مسعود بوبكر عبد الرحيم – سليمان خطاب اسويكر عوض – صالح هاشم صالح الطائع – طلال عبد موسي الميهوب – مفتاح عطيه محد الشاعري – نصر الدين مهني مفتاح – انتصار مصطفي المهدي شنيب – خير الله يونس عبدربه التركاوي – عبدالمنعم سالم حسن – ادريس عمران عبدالهادي – ادم صالح ادم يعقوب بوصفرة – الصالحين عبدالنبي محمد سعد – المنتصر سعد عطية علي – خليفه صالح سعيد ادغاري – رابحه عبدالسلام علي الفرجاني – نورالدين خالد آدم عبدالحميد – حمد محمود حمد البندق – فرج الصفتي محمد عبدالسلام ) .

(وال)