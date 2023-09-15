عاجل : موفدو وال إلى درنة انتشال أكثر من 100 جثة في درنة منذ صباح اليوم الجمعة.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
المصلون في القدس والبيرة بفلسطين والجامع الازهر في مصر يؤدون صلاة الغائب على ضحايا الفيضانات في درنة والشرق الليبي .
تم النشر منذُ 40 دقيقة
اللجنة العليا لمعرض طبرق الدولي للكتاب تعلن تأجيل إقامة دورته الثانية .
تم النشر منذُ ساعتين
عقيلة يتلقى برقية تعزية من الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ضحايا الإعصار المدمر.
تم النشر منذُ 3 ساعات
المركز الوطني للأرصاد الجوية : إستقرار في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
تم النشر منذُ 5 ساعات
أضف تعليقـك