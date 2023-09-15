ليبيا نيوز

عاجل : موفدو وال إلى درنة انتشال أكثر من 100 جثة في درنة منذ صباح اليوم الجمعة.

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل : موفدو وال إلى درنة  انتشال أكثر من 100 جثة في درنة منذ صباح اليوم الجمعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك