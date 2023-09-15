ليبيا نيوز

الكاف يؤجل مباراة الذهاب للأهلي يوما واحدا ويوافق على إقامتها في تونس

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 15 سبتمبر 2023 (وال) -أصدرت اللجنة التسييرية المؤقتة للنادي الأهلي، بيانا أمس الخميس، أوضحت فيه ما قامت به اللجنة بمخاطبة اتحاد الكرة الليبي بشأن مطالبته بمخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، والموافقة على تأجيل مباراة الذهاب للأهلي ضد الفريق العاجي “اسيك ميموزا” إلى موعد لاحق نظرا لما تمر به البلاد من كارثة حقيقية.

الكاف رد على الاتحاد الليبي رافضا التأجيل، ووافق على إقامة المباراة بعد يوم واحد من موعدها المقرر، وهو يوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، على ملعب مدينة سوسة التونسية الساعة الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا. (وال بنغازي) ف ح / س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

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