ليبيا نيوز

عاجل| موفدو (وال) إلى درنة : فرق تكفين الجثث تطالب بإرسال مزيد من أكياس الجثث نظرا لتحللها .

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل| موفدو (وال) إلى درنة : فرق تكفين الجثث تطالب بإرسال مزيد من أكياس الجثث نظرا لتحللها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك