عاجل| موفدو (وال) إلى درنة : فرق تكفين الجثث تطالب بإرسال مزيد من أكياس الجثث نظرا لتحللها .
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وكالة الأنباء الليبية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
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