عاجل| : فريق الحماية المدنية التونسي في درنة ل(وال): قدمنا خلال يومين إسعافات لأكثر من 90 حالة نجت من الكارثة .
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وكالة الأنباء الليبية
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