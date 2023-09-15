مساجد عربية عدة تؤدي صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

القاهرة 15 سبتمبر 2023 (وال) -شهدت مساجد في عدد من الدول العربية منها المسجد الأقصى والأزهر، ومساجد في دول مصر وفلسطين والأردن والبحرين، اليوم الجمعة، أداء صلاة الغائب، على أرواح ضحايا إعصار ليبيا، وزلزال المغرب المروعين.

ودعا خطباء المساجد، بالرحمة للضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن بالشفاء العاجل على المصابين، كما تقدموا بالتعازي والمواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، وناشدوا العالم بالإسراع في إغاثة المحاصرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضررين لإنقاذ الأرواح. (وال القاهرة) أ س / س خ.

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