عثمان عبد الجليل: المياه الملوثة هي مصدر القلق الأكبر

درنة 15 سبتمبر 2023 (وال)- قال وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، إنه “تم إنشاء ستة مستشفيات وعيادات جديدة في الجانبين الشرقي والغربي من البلاد، وأن أولوية الجميع هي استعادة المساعدة والخدمات الطبية”.

وأضاف عبد الجليل في تصريح لبرنامج “نيوز باور ” على قناة “بي بي سي العالمية” قائلا: إن “مصدر القلق الأكبر الآن هو المياه الملوثة… إمدادات المياه في المدينة تعتمد على الآبار الجوفية… وإن معظم الآبار مغطاة بالطين أو متضررة أو ملوثة بمياه الصرف الصحي”.

وأشار عبد الجليل إلى أن الجيش الوطني أخبره قبل وقوع الكارثة، أن الجنود حاولوا أن يطلبوا من الناس في درنة مغادرة منازلهم إلى الجبال: “لقد فعل الكثير منهم ذلك، لكن لسوء الحظ اعتقد بعض الناس أن ذلك مبالغة… ولم تكن هناك تعليمات تطلب من الناس البقاء في منازلهم، باستثناء المناطق التي لا تصلهم فيها المياه”. (وال – درنة)

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