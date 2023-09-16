عاجل| : رئيس فريق الحماية المدنية التونسي في درنة ل(وال): فريقنا الطبي يعمل في درنة على مدار ال(24) ساعة بطاقم طبي يضم خمسة أطباء وسبعة ممرضين .
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وكالة الأنباء الليبية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
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