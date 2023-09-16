تدفق مئات الأطنان من المساعدات المصرية برا وجوا لمساعدة ليبيا

القاهرة 15 سبتمبر 2023 (وال)- تواصل استمرار الدعم الجارة مصر لدولة ليبيا، بتقديم مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات وأطقم الإغاثة برا وبحرا.

وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية- في فيسبوك- فإن هذه المساعدات جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي- القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

وأضاف المتحدث أن القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت أوامرها بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة، وعربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عبر الطرق والمحاور المختلفة، والمدفوعة من القوات المسلحة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، لتحميلها عبر حاملة المروحيات من طراز (ميسترال) لإرسالها بحرا.

وأشار المتحدث إلى أنه عبر المنطقة الغربية العسكرية؛ تم دفع قافلة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها برا عبر منفذ السلوم، للمساعدة في إزالة الآثار الناتجة عن الإعصار المدمر، فضلا عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة.

وأوضح المتحدث أن هذه المساعدات تأتي لتقديم العون ومساندة الأشقاء الليبيين عقب الإعصار المدمر الذي ضرب الشواطئ الليبية خلال الأيام الماضية. (وال – القاهرة)

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