عاجل| : رئيس فريق الحماية المدنية التونسي في درنة ل(وال): جئنا إلى درنة لمساعدة اخوتنا في ليبيا لتجاوز هذه المحنة العصيبة .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
(وول ستريت جورنال) : وفد امريكي رفيع إلى ليبيا للضغط ضد الوجود الروسي .
تم النشر منذُ 40 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
تدفق مئات الأطنان من المساعدات المصرية برا وجوا لمساعدة ليبيا
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
عاجل| : رئيس فريق الحماية المدنية التونسي في درنة ل(وال): فريقنا الطبي يعمل في درنة على مدار ال(24) ساعة بطاقم طبي يضم خمسة أطباء وسبعة ممرضين .
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
عثمان عبد الجليل: المياه الملوثة هي مصدر القلق الأكبر
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك