أوغندا تعيد فتح سفارتها في كوبا وتؤكد تعزيز العلاقات بينهما .

هافانا 15 سبتمبر 2023 م (وال) ـــ أعادت أوغندا افتتاح سفارتها في العاصمة الكوبية هافانا، في حفل حضره نائبا رئيس كوبا، “سلفادور فالديس”، ورئيس وفد أوغندا للقمة ، “جيسيكا ألوبو” ، لتصبح أوغندا رسمياً ، جزءا من 27 بعثة أفريقية في كوبا .

وتم إعادة فتح سفارة الدولة الأفريقية في الجزيرة الكوبية ، مجددا ، في سياق قمة “G77 والصين”، التي ستنطلق أعمالها رسميا يوم غد السبت في العاصمة الكوبية “هافانا” .

وفي هذا الحدث، نقل نائب الرئيس الكوبي، “سالفادور فالديز ميسا”، تحية من رئيس الدولة الكاريبية، “ميغيل دياز كانيل”، الذي يؤكد على رغبة كوبا في تعزيز التعاون الثنائي مع أوغندا في مختلف المجالات.

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