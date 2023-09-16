ليبيا نيوز

وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تعلن عن إرسال شحنة ثلاجات لحفظ الموتى.

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 15 سبتمبر 2023م (وال)- أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الجمعة أن إدارة المشروعات بالوزارة أرسلت شحنة قوامها (20) شاحنة، تتألف من (60) ثلاجة لحفظ الجثامين، بسعة استيعابية  ( 450) جثمانًا لكل ثلاجة.

وأضافت الوزارة أن الادارة أرسلت أيضا ( 20) غرفة عزل، إلى مدينة درنة، بتعليمات من نائب رئيس الحكومة -وزير الصحة رمضان أبوجناح، بالتنسيق مع النائب العام الصديق الصور.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن فريقا مكونا من ( 250) عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا قد غادر أمس  مطار معيتيقة إلى مطار بنينا ببنغازي على متن رحلتين جويتين.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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