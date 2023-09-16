الكيلاني ونائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يستعرضان الآثار الاجتماعية المترتبة على فاجعة الفيضانات شرق البلاد.

طرابلس 15 سبتمبر 2023م(وال)- بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني ” مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ” جورجيت غانيون ” الآثار الاجتماعية المترتبة على فاجعة الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشرقية بشكل عام وما شهدته مدينة درنة بشكل خاص.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس الاستجابة السريعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مكاتبها وفروعها في المنطقة الشرقية بتوفير الاحتياجات الضرورية للمناطق المنكوبة وتحرك فروع الشؤون الاجتماعية إلى المناطق المتضررة لتقييم الموقف واحالة تقارير مفصلة عن الأوضاع في تلك المناطق.

وتطرق اللقاء ايضا إلى ضرورة تنسيق جهود المنظمات الدولية مع الجهات الحكومية لضمان وصول الاحتياجات إلى مستحقيها.

كما ناقش اللقاء تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتدريب وتأهيل العناصر التابعة للقطاع في مجالات تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والدعم الفني للاستجابة للطوارئ والأزمات.

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