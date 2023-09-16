افتتاح صيدلية مركزية بالمستشفى الميداني المركزي بدرنة .

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
النائب العام لـ (وال) : مباشرة التحقيقات في أسباب انهيار السدين في درنة ولن يكون هناك افلات من العقاب .
تم النشر منذُ 41 دقيقة
الكيلاني ونائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يستعرضان الآثار الاجتماعية المترتبة على فاجعة الفيضانات شرق البلاد.
تم النشر منذُ ساعتين
الوطنية للنفط تعلن البدء في أخذ عينات عشوائية لمياه الشرب بدرنة لمعرفة نسبة الملوثات فيها.
تم النشر منذُ ساعتين
الاتحاد الأوروبي : حجم الكارثة في درنة كبير جدا وسنواصل حشد المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين.
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك