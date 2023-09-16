المركز الوطني للأرصاد الجوية : استمرار استقرار الطقس على غالبية مناطق ليبيا، مع رطوبة عالية على بعض المناطق الساحلية.

طرابلس 16 سبتمبر 2023 (وال)- اصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة حول التوقعات الجوية اليوم السبت اوضح فيها استمرار استقرار الطقس على غالبية مناطق ليبيا، مع رطوبة عالية على بعض المناطق الساحلية.
** رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي :
حالة السماء: السماء صافية، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.
** الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد .
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية علي مناطق الجبل الأخضر.
* الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة .
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.
** الواحات – السرير – تازربو – الكفرة .
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و36 درجة .
وال..
أضف تعليقـك