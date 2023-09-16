المركز الوطني للأرصاد الجوية : استمرار استقرار الطقس على غالبية مناطق ليبيا، مع رطوبة عالية على بعض المناطق الساحلية.

طرابلس 16 سبتمبر 2023 (وال)- اصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة حول التوقعات الجوية اليوم السبت اوضح فيها استمرار استقرار الطقس على غالبية مناطق ليبيا، مع رطوبة عالية على بعض المناطق الساحلية.

** رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي :

حالة السماء: السماء صافية، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.

** الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد .

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية علي مناطق الجبل الأخضر.

* الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة .

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.

** الواحات – السرير – تازربو – الكفرة .

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و36 درجة .

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