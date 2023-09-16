النشرة البحرية : البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي من رأس اجدير إلى سرت، بينما سيكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب من الخليج إلى طبرق.

طرابلس 16 سبتمبر 2023 (وال)- النشرة البحرية اليوم السبت حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي من رأس اجدير إلى سرت، بينما سيكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب من الخليج إلى طبرق.

** الساحل من رأس اجدير إلى سرت .

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح جنوبية شرقية، تتحول تدريجيا إلى شرقية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

** الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب أحيانا.

• الرياح بحري على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وتكون شمالية غربية على بقية الساحل، وسرعتها تتراوح بين 10 عقد و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل غداً إلى مترين على ساحل شحات.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

وال..