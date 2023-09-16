مجموعة بنك ABC تقدم مليوني دولار أمريكي لدعم الإغاثة في ليبيا

وكالات 16 سبتمبر 2023 (وال) – أعلنت مجموعة بنك ABC عن تقديمها مليوني دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية في ليبيا.

وأوضحت المجموعة في بيان لها أنه سيتم تخصيص الأموال لدعم الجهود الإغاثية الوطنية والدولية بهدف مساعدة المتضررين من الفيضانات.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC صائل الوعري عن تضامن المجموعة مع شعب ليبيا في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية، آملا أن تساهم هذه المساعدات في تسريع جهود الإغاثة والإنقاذ في ليبيا. (وال – وكالات)

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