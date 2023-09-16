جولة رئيس الحكومة أسامة حماد والمبعوث الأممي عبد الله باثيلي داخل أحياء درنة

درنة 16 سبتمبر 2023 (وال)- أجرى رئيس الحكومة- رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد، رفقة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي جولة في أحياء ومناطق مدينة درنة المنكوبة.

وأكد حماد أن الحكومة الليبية هي أول من استجابت للعاصفة المتوسطية حتى قبل وقوعها، واتخذت إجراءات سريعة وحاسمة، وشكلت غرفا للطوارئ وقامت بمساندة القوات المسلحة، كما نظمت وصول فرق الإنقاذ والإغاثة حتى قبل وقوعها، كما نظمت وصول فرق الإنقاذ والإغاثة.

وأشار حماد إلى أن وزارة الصحة تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية وتعمل مع النائب العام على ضمان الإجراءات القانونية للضحايا والمفقودين والعائلات التي تركت منازلها.

واستعرض حماد ما قامت به الحكومة الليبية بشأن تسهيل وصول كافة فرق الإنقاذ الدولية، ومساعدتها على التحرك للعمل في مختلف مناطق الجبل الأخضر ودرنة، علاوة على تأمين المدارس وغيرها من الأماكن لإقامة العائلات التي تدمرت منازلها، وذلك لضمان الاستجابة الإنسانية الأسرع بما يكفل تخفيف وطأة الكارثة ومعالجة تداعياتها. (وال – درنة)

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