رئيس جمهورية صربيا : مستعدون لتقديم كافة المساعدات اللازمة للشعب الليبي

طرابلس 16 سبتمبر 2023م ( وال ) – زار رئيس جمهورية صربيا ” ألكسندر فوتشيتش ” اليوم السبت مقر السفارة الليبية في بلغراد لتقديم واجب العزاء للشعب الليبي بضحايا الفيضانات والسيول جراء الإعصار ” دانيال ” الذي ضرب مناطق شرق البلاد.

وكان في استقبال ” فوتشيتش ” السفير الليبي ” محمد بن غلبون ” وأعضاء السفارة بحسب ما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك”.

وعبر الرئيس الصربي ” في تدوينة كتبها في سجل التعازي عن بالغ وعظيم المواساة لدولة ليبيا ولجميع مواطنيها، مؤكداً تعاطف بلاده ومواطنوها مع الشعب الليبي الصديق.

وابدى ” ألكسندر فوتشيتش ” استعداد بلاده لتقديم كافة المساعدات اللازمة، كما سلم للسفير الليبي رسالة تعزية إلى نظيره رئيس المجلس الرئاسي. (وال – طرابلس)

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