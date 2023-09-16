وفد المجلس الأعلى للدولة يبحث في إسطنبول الدعم التركي في مواجهة تداعيات إعصار دانيال

إسطنبول 16 سبتمبر 2023 (وال)- عقد نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة والمكلف بمتابعة ملف الأزمة مع حكومة الوحدة الوطنية عمر العبيدي والوفد المرافق له من أعضاء المجلس، اجتماع تقابلي في إسطنبول مع رئيس هيئة الطوارئ والأزمات ومواجهة الكوارث AFAD أوكي ميماش، بحضور السفير الليبي مصطفى القليب ونائب القنصل في إسطنبول.

هذا وبحث الاجتماع آلية التنسيق مع الجانب التركي، وتقديم الدعم الفني والاستعانة بخبرات عالية من الجانب التركي، ودعم بزوارق بحرية ومعدات بحث متطورة أرضية مدعومة بتقنية الأقمار الصناعية، لدعم الجهود في البحث والتعرف والانتشال والدعم اللوجيستي الكبير في مواجهة الكارثة والتخفيف من أثارها السلبية.

واطلع الجانب الليبي نظيره التركي حجم الكارثة التي حلت بمدن الشرقية وخاصة درنة ومناطق المحيطة. (وال – إسطنبول)

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