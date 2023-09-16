وفاة عبد العاطي العبيدي رئيس وزراء ليبيا الأسبق

طرابلس 16 سبتمبر 2023 (وال) – توفي اليوم السبت عبدالعاطي العبيدي، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، عن عمر يناهز 84 عامًا. وتقام الصلاة على جثمانه يوم غد الأحد، في مسجد ابن فضل في حي الاندلس في مدينة طرابلس، وأعلنت عائلة العبيدي وفاته في بيان، وقالت إن سبب الوفاة كان أزمة قلبية.

وولد العبيدي في منطقة الجبل الأخضر عام 1939، وانخرط في العمل السياسي مع بداية نظام القذافي في سبتمبر عام 1969.

وشغل العبيدي عدة مناصب وزارية خلال فترة حكم القذافي، حتى فبراير من العام 2011، من بينها وازرة العمل وأمانة مؤتمر الشعب العام، وأمانة الشؤون الأوروبية وأميركا الشمالية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. كما تولى منصب المندوب العام الليبي في تونس وسفير ليبيا في إيطاليا.

وفي السادس من أبريل 2011 عيّن وزيرًا للخارجية خلفًا لموسى كوسا الذي انشق عن نظام القذافي أثناء ثورة 17 فبراير وغادر إلى بريطانيا.

وبعد سقوط نظام القذافي في عام 2011، اعتقل العبيدي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لكنه أفرج عنه في عام 2014.

ويعتبر العبيدي أحد أبرز الشخصيات السياسية الليبية، ونعاه المجلس الرئاسي قائلا في بيان إن الراحل “لعب دورًا مهمًا في السياسة الليبية على مدى عقود”. أما المجلس الأعلى للدولة، فقد أصدر بيانًا اعتبر فيه وفاة العبيدي “خسارة كبيرة للوطن الليبي”. (وال – طرابلس)

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