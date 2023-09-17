زامبيا ترفع مستوى علاقاتها مع الصين وتبحث اعاددة هيكلة ديونها .

بكين 16 سبتمبر 2023 م (وال) ـــ أجرى الرئيس الزامبي “هاكايندي هيشيليما” محادثات في بكين أمس الجمعة مع الزعيم الصيني “شي جين بينغ” تركزت حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسعي زامبيا إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية المتصاعدة مع الصين.

وذكرت وسائل اعلام صينية أن الزعيمين بحثا في اللقاء الذي جمعهما في قاعة الشعب الكبرى في بكين أمس الجمعة مسألة رفع مستوى العلاقات بينهما إلى (شراكة تعاونية استراتيجية شاملة) .

وتمتلك الصين حصصا كبيرة في قطاع التعدين بزامبيا ، بينما تسعى الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية المتصاعدة مع الصين ، دائنها الرئيسي.

وقال الرئيس “شي” : (إن الصداقة بين الصين وزامبيا صمدت أمام اختبار العواصف والتغيرات الدولية وشجعت المزيد من الواردات من الدولة الإفريقية).

وقال هيشيليما (إن زامبيا تقدر المفاهيم والمبادئ التوجيهية للتحديث على النمط الصيني، وتأمل في التعلم من تجربة التنمية في الدولة الآسيوية).

وقد فرض تفشي وباء كورونا “كوفيد 19” على زامبيا ان تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 18.6 مليار دولار “أي ما يوازي17 مليار جنيه إسترليني” في عام 2020 ، لتصبح أول دولة في القارة تتخلف عن سداد ديونها الخارجية منذ بداية تفشي الوباء.

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