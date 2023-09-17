الدبيبة يوجه بصرف مرتب شهر إضافي للموظفين بالبلديات المنكوبة وصرف علاوة الزوجة والابناء خلال الاسبوع الجاري.

طرابلس 16 سبتمبر 2023م (وال)- أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليمات لوزارة المالية بصرف مرتب شهر إضافي للموظفين الذين تحال مرتباتهم إلى مراقبات الخدمات المالية بالبلديات المنكوبة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

وحسب المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة فأن هذه الإجراءات يجب أن تتخذ خلال االأسبوع الجاري.

كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بالاستعجال في صرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء، خلال الأسبوع الجاري، وإعطاء الأولوية للمستفيدين من المواطنين في المنطقة الشرقية.

وطلب الدبيبة من وزارة المالية التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لمخاطبة المصارف التجارية بشأن السماح لأصحاب الحسابات المصرفية الجارية بالمناطق المنكوبة السماح لهم بسحب مرتباتهم من أي فرع بمدينة أخرى.