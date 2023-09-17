سفيرة أمريكا بالجزائر : اطلاق خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك يقوي علاقات البلدين .

الجزائر 16 سبتمبر 2023 م (وال) ـــ أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر, “إليزابيث مور أوبين”, على عمق “العلاقات القوية” التي تجمع بلادها بالجزائر, مبرزة أن إطلاق رحلة مباشرة بين الجزائر العاصمة و نيويورك “سيقوي العلاقات الاقتصادية” بينهما.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن السفيرة بعد استقبالها من طرف الرئيس “عبد المجيد تبون” قبل نهاية الأسبوع قولها : أن بلادها (مستعدة للعمل مع الجزائر خلال عضويتها في مجلس الأمن الأممي ومجلس حقوق الإنسان).

وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء التطرق أيضا إلى “العلاقات القوية التي تجمع البلدين في الميدان الاقتصادي”, مبرزة أنها أكدت لرئيس الجمهورية أن “إطلاق خط مباشر من الجزائر العاصمة إلى نيويورك, من شأنه أن يقوي العلاقات الاقتصادية والسياحة بين البلدين وأيضا العلاقات الثقافية وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات بالأخص في اللغة الإنجليزية).

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