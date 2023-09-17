دولة بنغلاديش ترسل شحنة مساعدات إنسانية للمدن المنكوبة

بنينا 17 سبتمبر 2023 (وال) -استلمت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، شحنة مساعدات من دولة بنغلاديش، وتم استقبال شحنة التي أستلمها سفير دولة بنغلاديش، وأعضاء من وزارة الخارجية، وعضو مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية عيسى حسين الفلاح.

و تضمنت المساعدات مواد غذائية وأكياس لحفظ الموتى، وتأتي هذه المساعدات في إطار مساهمة الدول الصديقة للاستجابة للحالة الإنسانية التي تمر بها مناطق شرق البلاد.(وال بنينا) ه ع / س خ.

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