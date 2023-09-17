رئيس لجنة ادارة جهاز الامداد الطبي يتفقد مخازن الادوية في فرع المنطقة الشرقية .

بنغازي 17 سبتمبر 2023 م (وال)- تفقد رئيس لجنة إدارة جهاز الامداد الطبي ” عبدالعزيز الشمام ” أمس السبت مخازن الادوية في فرع المنطقة الشرقية .

وأطلع رئيس اللجنة خلال زيارته لمدينة بنغازي على سير العمل في مخازن فرع الجهاز بالمنطقة الشرقية وسير العمل خلال هذه الأيام باستلامهم شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية الموردة من مخازن الإدارة العامة.

كما أطلع على جاهزية المخازن لاستلام الشحنات الموردة، وكيفية توزيعها بالتنسيق مع لجنة الأزمة لضمان استلام المستشفيات والمرافق الصحية احتياجاتها.

وكانت مخازن فرع الشرقية كانت قد استلمت الجمعة عدد( 63 ) حاوية 40 قدم تحمل أدوية ومستلزمات طبية .

(وال )

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(وال – درنة)