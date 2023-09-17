نقابة الصحفيين طرابلس والمنطقة الغربية تؤكد الوقوف في وجه كل من تسول له نفسه بث الفتن و الشائعات في هذا الوقت الذي يسطر فيه ابناء ليبيا أعظم ملاحم التآزر والتآخي .

طرابلس 17 سبتمبر 2023 (وال)- حذرت نقابة الصحفيين طرابلس والمنطقة الغربية الصحفيين والإعلاميين من مغبة نشر أو بث أي أنباء أو تقارير، أو الإدلاء بأي تصريحات مكتوبة أو متلفزة، تحمل بيانات أو معلومات مشوشة غير مثبتة ومدعمة بالقرائن والأدلة، حول أسباب تفاقم أوضاع السيول في درنة وأسباب إنهيار السدود.

واكدت النقابة في بيان اصدرته السبت ان مسؤوليته الصحفي والاعلامي تحتم عليه عدم نشر أي معلومات الا بوجود قرائن وأدلة وفق تحقيق استقصائي مهني شامل متكامل الشروط، بهدف تقديم الحقيقة، وليس بهدف تصفية حسابات أو ضرب مصالح أو تحقيق مكاسب.

واشارت النقابة في بيانها الى ان استسهال بث ونشر المعلومات دون أدلة وعمل صحفي مهني هو في الحقيقة نوع من أنواع الأرتزاق وحصد المتابعين وسرقة الأضواء، ولا يخدم المصلحة العامة بأي شكل من الأشكال، خصوصاً خلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء الكوارث والأزمات.

وقال البيان ” ان نقابة الصحفيين طرابلس والمنطقة الغربية، وكل الصحفيين والاعلاميين الشرفاء سيقفون في وجه كل من تسول له نفسه بث الفتن و الشائعات خصوصاً في هذا الوقت الحساس الذي يسطر فيه ابناء ليبيا أعظم ملاحم التآزر والتآخي والتعاضد، ويقفون فيه جنباً إلى جنب من مختلف مدن ليبيا الحبيبة ليدشنوا جسراً بشرياً يعبر من خلاله أخوتنا المتضررين إلى بر الأمان، ويشيدون سداً حصيناً لهذا الوطن لا إنهيار بعده بعون الله وإرادة الصالحين.

وال..