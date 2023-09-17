الاتحاد الإفريقي يعلن تفعيل آلية إدارة الحوادث لتقديم الدعم لليبيا

أديس أبابا 17 سبتمبر 2023 (وال) – أعلن الاتحاد الإفريقي، تفعيل آلية لإدارة الحوادث بهدف تقديم الدعم لليبيا في جهود التصدي لتداعيات السيول العارمة التي ضربت شرق البلاد، بما يشمل نشر فريق من الخبراء لتقديم المساعدة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، “موسى فكي” في بيان له اليوم الأحد: إنه في إطار دعم الاتحاد للاستجابة الوطنية في ليبيا قامت إدارة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة التابعة للمفوضية، بالاشتراك مع عدد من الجهات التابعة للاتحاد من بينها إدارة الصحة والشؤون الإنسانية، بتفعيل آلية إدارة الحوادث بما يشمل عقد اجتماعات منتظمة مع البعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

وأضاف البيان أن المفوضية ستنشر أيضاً فريق خبراء من عدة قطاعات تشمل إدارة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، وإدارة الصحة، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وذلك لمواصلة تقديم الدعم لدولة ليبيا.

وجدد فكي النداء إلى الدول الأعضاء والشركاء الدوليين من أجل “زيادة الدعم بشكل عاجل، تضامناً مع دولة وشعب ليبيا”، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أعقاب الدمار الذي أصاب البلاد. (وال -أديس ابابا )

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