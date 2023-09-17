تواصل الجسر الجوي الكويتي لإغاثة المتضررين من فيضانات درنة

الكويت 17 سبتمبر 2023 م (وال) – أقلعت صباح اليوم الأحد، طائرة الإغاثة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى ليبيا وعلى متنها عشرة أطنان من المعدات والمواد الإغاثية والطبية لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا.

وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية بالوكالة “يوسف المعراج ” في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة: إن هذه المساعدات تأتي استمرارا للجسر الجوي الذي أمر به أمير الكويت إلى الشعب الليبي الشقيق حيث أقلعت الطائرة الرابعة محملة بعشرة أطنان من المواد الإغاثية والطبية.

وأضاف المعراج أن الطائرة ستكون تحت إشراف متطوعين من الهلال الأحمر الكويتي لتسليمها للهلال الأحمر الليبي مؤكدا استمرار الكويت بإرسال المساعدات لتغطية احتياجات الهلال الأحمر الليبي لتخفيف العبء والمعاناة عن المتضررين هناك. (وال – الكويت)

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