تواصل وصول طائرات الإغاثة السعودية إلى مطار بنينا الدولي

بنينا 17 سبتمبر 2023 (وال) -تواصل طائرات الإغاثة السعودية وصولها إلى مطار بنينا، حيث غادرت الطائرة الثانية، التي تحمل على متنها (40) طنا من المساعدات الغذائية، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها مدن شرق البلاد، وسيقوم فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالإشراف على عملية تسليم المساعدات، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

يذكر أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد وجه مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات في المدن المتضررة. (وال بنينا) م ب / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال