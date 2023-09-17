الأوقاف الفلسطينية تطلق حملة “فلسطين معكم” للوقوف مع الشعب الليبي والمغربي

رام الله 17 سبتمبر 2023 (وال) -أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري اليوم الأحد، عن إطلاق حملة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا، والزلزال في المغرب تحت شعار (فلسطين معكم)، وذلك بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني، ورئيس الوزراء، باشرت الوزارة بتنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الإعصار والزلزال، من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة، أو من خلال التبرع على أرقام حسابات صندوق الزكاة الفلسطيني.

ووجه البكري، نداء لأبناء شعبه للمشاركة في هذه الحملة، وفق إمكانياتهم، لمساندة المنكوبين في المغرب وليبيا، ويأتي هذا ضمن مشاركات دولة فلسطين، التي أرسلت فريقا للبحث والإنقاذ، ومازال يواصل عمله على أراضي درنة، ويترأس الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة هناك، وتأتي هذه الحملة ضمن المشاركات العربية والدولية في الوقوف مع أبناء الشعب الليبي والمغربي ومحاولة التخفيف عنهم. (وال رام الله) م ب / س خ.

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