وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا.

بنغازي 17 سبتمبر 2023 (وال) – وصلت إلى مطار بنينا الدولي الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تحمل على متنها 90 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية ، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيشرف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي امتداداً لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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