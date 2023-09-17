وزارة الأشغال العامة بالحكومة الليبية تبدأ في حصر الأضرار في درنة

درنة 17 سبتمبر 2023 (وال)- أجرى وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية المهندس نصر شرح البال العبيدي، بتكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم (31) لسنة 2023 م، زيارة الميدانية لمدينة درنة للوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن العاصفة دنيال، وإعداد التقارير الأولية وإحالتها إلى اللجنة العليا للطوارئ.

هذا ورافق الوزير في زيارته وزراء العدل والاتصالات والكهرباء، والتي تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة رئيس الحكومة أسامة حماد، بضرورة متابعة وحصر الأضرار في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر. (وال – درنة)

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