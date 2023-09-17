الدبيبة يتابع الخطة الاستعجالية لشركتي الكهرباء والقابضة للاتصالات في التعامل مع الأوضاع بالبلديات المنكوبة شرقي البلاد

طرابلس 17 سبتمبر 2023 (وال)- تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم الأحد، الخطة الاستعجالية لشركتي العامة للكهرباء والقابضة للاتصالات في التعامل مع الأوضاع بالبلديات المنكوبة شرقي البلاد.

وجاء ذلك في اجتماع حضره رئيسا شركة الاتصالات القابضة محمد بن عياد، والشركة العامة للكهرباء محمد المشائخ، وعدد من مديري الشركات التابعة لشركة الاتصالات، ومديري الإدارات بشركة الكهرباء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وأوضحت لجنة الطوارئ الفرعية بالشركة العامة للكهرباء، أن الأعمال المنجزة خلال الأيام الماضية والتي ركزت على صيانة وتشغيل 14 محطة جهدا متوسطا بالمنطقة الشرقية، وصيانة الأصول للشركة بلديتي البيضاء ودرنة.

من جانبها، أوضحت الإدارة الفنية بالشركة القابضة للاتصالات، أن جهود شركات الاتصال المختلفة وحجم الخسائر الذي تعرضت له المحطات، ما أدى إلى توقف الاتصالات الدولية وشركتي المدار الجديد وليبيانا وخدمات هاتف ليبيا، العصب الأساسي لخدمة الاتصالات، مشيرة إلى اتخاذها حزمة من الإجراءات العاجلة، منها الاستمرار في مجانية خدمات الاتصالات والإنترنت بالبلديات المنكوبة وإطلاق حملة * 119 # لجمع التبرعات من المواطنين لدعم البلديات المنكوبة.

وأكدت القابضة للاتصالات رجوع 94 % من خدمات الاتصالات لشبكة المدار وليبيانا وليبيا للاتصالات التقنية وشركة الاتصالات الدولية، مؤكدة حماية الشبكة في 3 مسارات، ومواصلة العمل لإرجاع الشبكة بكامل طاقتها، خاصة بعد إنجاز عمل مد كابل من الألياف البصرية بطول 100 كيلومتر خلال 48 ساعة.

كما أكدت الشركتان وجود غرفة طوارئ تعمل دون توقف، لمتابعة الأعمال الجارية بكل المناطق بهدف إرجاع الخدمة.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة إنجاز كافة الأعمال الضرورية خلال 72 ساعة، لضمان عودة الكهرباء إلى درنة، والمساهمة في عمل باقي الفرق واللجان الميدانية، مشيدا بالجهود التي أفضت إلى عودة خدمات الكهرباء والاتصالات في أغلب البلديات المنكوبة، باعتبارها أساسا لإنجاز كافة الأعمال الأخرى، ومساعدة كل الفرق الفنية والطبية في إنجاز أعمالها.

ونوه الدبيبة إلى الجهود الوطنية للغرف الفنية التي استمرت دون توقف، مؤكدا على أهمية مواصلة هذا الواجب الوطني في كافة المؤسسات الحكومية حتى استرجاع درنة لعافيتها. (وال – طرابلس)

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