وزير الصحة التركي يعلن وصول تعزيزات طبية إلى ليبيا

أنقرة 17 سبتمبر 2023 م ( وال ) – أعلن وزير الصحة التركي ” فخر الدين قوجة ” ، وصول معدات طبية وطاقم دعم مكون من 148 شخصا إلى ليبيا المتضررة من الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا مؤخرا.

وأوضح قوجة في منشور له نشره على منصة “إكس” ( تويتر ) ، مساء السبت، أن 159 عنصراً طبياً تركياً يعملون حالياً في المستشفيات الميدانية في ليبيا..

وأضاف أن تواجد الفرق التركية في ليبيا يعتبر وظيفة إنسانية وأخوية.

يأتي ذلك فيما انطلقت السبت ثالث سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية لإغاثة منكوبي الفيضانات في ليبيا، حسب وزارة الدفاع التركية.

وعبر حسابها على منصة “إكس”، ذكرت وزارة الدفاع أن السفينة “عثمان غازي” غادرت ميناء ولاية إزمير المطلة على بحر إيجه لإيصال مواد الإغاثة إلى ليبيا.

( وال )