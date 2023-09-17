اسطول من شاحنات الإغاثة والبيوت المتنقلة قادمة من المناطق الغربية يعبر مدينة سرت باتجاه المناطق المتضررة من الفيضانات .

سرت 17 سبتمبر ،2023م (وال)- أفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت بأن أسطولا من شاحنات المساعدات الاغاثية وشاحنات أخرى تحمل على متنها بيوتا متنقلة عبرت مدينة سرت قادمة من المنطقة الغربية باتجاه المناطق المتضررة التي اجتاحتها الفيضانات .

وأشار المراسل بأن هذه الشاحنات استقبلها عدد من المواطنين والمجلس البلدي سرت بالمدخل الشرقي للمدينة وقدمت لهم كافة الخدمات المستعجله ، مؤكدا بأن اعدادا أخرى من المساعدات الإنسانية تأتي تباعا إلى المدينة من المناطق الغربية والجنوب باتجاه منطقة درنة والمناطق الأخرى المتضررة من الإعصار المدمر.

..(وال- سرت)..