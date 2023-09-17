صندوق الضمان الاجتماعي يقرر تقديم مساعدات مالية وسلف ضمانية للمتضررين في المناطق المنكوبة .

طرابلس 17 سبتمبر 2023 ( وال ) – قررت اللجنة المركزية الضمانية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي مساء أمس السبت ، تقديم مساعدات مالية وسلف ضمانية تعويضاً لما لحق بالمتضررين من خسائر بشرية ومادية للحد من معاناة الموظفين المتقاعدين ممن تعرضوا لظروف غير اعتيادية قد تستمر لشهور عدة .

وناقش الاجتماع الذي ترأسة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إدريس احفيظة دراسة الحلول الممكنة والعاجلة لمؤازرة فروع الصندوق في المدن المتضررة والخيارات المتاحة للمكاتب التابعة لها والوحدات الخدمية المتضررة بمدن درنة – تاكنس – سوسة – البيضاء – العويلية – البياضة – المخيلي – مرتوبة .

وأكدت اللجنة أن الصندوق يتابع حصر الأضرار وتقديم احصائيات للجنة المركزية مطلع الأسبوع المقبل للقيام بتنفيذ القرار .