الطب العسكري يتسلم المركز الصحي بالساحل الشرقي في درنة .

درنة 17 سبتمبر 2023 م ( وال ) – استلم جهاز الطب العسكري التابع لوزارة الدفاع اليوم الاحد المركز الصحي سالم ساسي بالساحل الشرقي لمدينة درنة .

وذكر المكتب الاعلامي للجهاز أن الجهاز بدأ في تجهيز المركز الصحي بالمعدات والاجهزة والاطقم الطبية ،إضافة إلى توفير عدد من التخصصات منها الباطنة ، والنساء ، والاطفال ، والاسنان ، وانف واذن وحنجرة ، وجراحة عامة ، وتحاليل طبية .

يشار إلى أن الجهاز جهز خلال الايام الماضية قافلة طبية وإغاثة إنسانية للمناطق المتضررة من تداعيات العاصفة ” دانيال ” ، وأرسل فريقا طبيا لدعم ومساعدة المرافق الطبية بالمنطقة الشرقية .

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