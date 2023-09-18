ليبيا نيوز

الطب العسكري يتسلم المركز الصحي بالساحل الشرقي في درنة .

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

درنة 17 سبتمبر 2023 م ( وال ) – استلم جهاز الطب العسكري التابع لوزارة الدفاع اليوم الاحد المركز الصحي سالم ساسي بالساحل الشرقي لمدينة درنة .

وذكر المكتب الاعلامي للجهاز أن الجهاز بدأ  في تجهيز المركز الصحي  بالمعدات والاجهزة والاطقم الطبية ،إضافة إلى توفير عدد من التخصصات منها الباطنة ، والنساء ، والاطفال ، والاسنان ، وانف واذن وحنجرة ، وجراحة عامة ، وتحاليل طبية .

يشار إلى أن الجهاز جهز خلال الايام الماضية قافلة طبية وإغاثة إنسانية للمناطق المتضررة من تداعيات العاصفة ” دانيال ” ، وأرسل فريقا طبيا لدعم ومساعدة المرافق الطبية بالمنطقة الشرقية .

 ( وال ) .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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